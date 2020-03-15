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فرق المشتركة تُفكك عبوات ناسفة حوثية بخط كيلو 16 شرق الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

فرق المشتركة تُفكك عبوات ناسفة حوثية بخط كيلو 16 شرق الحديدة

الحديدة - الخليج 365

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة فجر اليوم الأحد عبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بمقر نقطة الارتباط الثالثة بخط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

 

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وقالت مصادر ميدانية أن الفرق الهندسية التابعة للواء الاول عمالقة قامت باتلاف وتفكيك عدداً من العبوات الناسفة التي قامت مليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط.

 

 

حيث استغلت مليشيات الحوثي انسحاب ضباط الإرتباط التابعين للقوات المشتركة بسبب استهداف زميلهم العقيد محمد الصليحي ،لتقوم المليشيات بزرع العبوات الناسفة في مقر نقطة ضباط الارتباط الثالثة ياتي ذلك بعد يوم واحد من تفجير مليشيات الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة ( سيتي ماكس)شرق مدينة الحديدة بطريقتها الإرهابية.

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