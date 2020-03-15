شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" ... هند القحطاني تفاجئ السعوديين وتتحدى "كورونا" وتنزل الشوارع الامريكية وتصف الوضع بالجنون ... "زغردي يانشرح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السعودية هند القحطاني فى فيديو نشرته مؤخراً عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في البلاد ، وقالت إن في أمريكا جنونا، ويمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها. جديد "الخليج 365" Advertisements وأبلغت القحطاني متابعيها أن”الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا”، كما مازحت متابعيها بجملة

وتخوفت هند من انتشار الفيروس قائلة “الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا”، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة “الله يقلعهم أرعبونا”.

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