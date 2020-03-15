240 خرقاً لمرتزقة العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة حيث بلغت ٢٤٠ خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط اارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة أن من بين الخروقات ٢٨ اعتداء على رقابات الخامري والصالح وكيلو١٦ والمنظر. وأشار المصدر إلى تحليق ست طائرات حربية في أجواء شارع الخمسين ومنطقة المنظر وكيلو١٦ ومدينة الدريهمي المحاصرة ومدينة حيس وست طائرات تجسسية في أجواء الخمسين ومنطقة المنظر . وذكر المصدر أن خروقات العدوان تضمنت استحداث خمسة تحصينات قتالية في الجبلية و شارع الخمسين وكيلو١٦ و ٥٣ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي و ١٣٨ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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