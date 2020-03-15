من هو المسؤول اليمني رفيع المستوى الذي أُصيب بفيروس كورونا؟ وكيف أصبحت حالته؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت قيادات جنوبية في الإمارات، عن تدهور الحالة الصحية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وخضوعه لعناية مركزة في مستشفى الشيخ زايد العسكري، في أبوظبي وسط تكتم طبي وإعلامي على طبيعة العارض الصحي الذي استدعى دخوله المستشفى.ونقلت مصادر مقربة من قيادات جنوبية أن “المستشفى لا يسمح بزيارة الزبيدي في الجناح الطبي الذي يرقد فيه وعدد من كبار الشخصيات في الإمارات”. وأن “الجناح الطبي يشبه الحجر الصحي”. مرجحة أن “يكون مخصصا لمن أصيبوا بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”

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