شكرا لبحثكم عن خبر رسميا الانتقالي يعلن فشل اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد المتحدث الرسمي والناطق الجنوبي والمسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي احمد الصالح عبر حسابه في تويتر مفردا قائلاً ‏يعود الوفد الذي تم منعه إلى عدن اولا وقبل كل شيء ثم نبدأ الحديث عن حوار سياسي واتفاقيات. قبل العودة لا حديث ولا إتفاق

واوضحت مصادر أخرى بأن المسؤولين الذين في الاردن لأنهم داخل الحجر الصحي بسبب كورونا ولن يعودو إلى عدن

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والواضح أن مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي نسف شي اسمه اتفاق الرياض بعد تصريحات لقيادة مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي

فقد تابع احمد الصالح قوله بتغربده رصدها المشهد الدولي أخرى له يقول فيها

‏كل المعطيات تقول وتؤكد انه لم يعد هناك شيء إسمه ‎#اتفاق_الرياض .