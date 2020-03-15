اللواء عيظة: الاعتداء الحوثي الأخير بالحديدة دليل آخر لعدم الجدية بشأن اتفاق السويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

أكد قائد عسكري، بأن هذا الاعتداء الحوثي الأخير بالحديدة، دليل آخر على عدم جدية المليشيات الحوثية في تنفيذ اتفاق السويد.



وفي التفاصيل، قام اللواء الركن محمد عيظة رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة بزيارة الى مستشفى النقيب في عدن للاطمئنان على صحة ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي الذي أصيب برصاص قناص حوثي في نقطة رقابة سيتي ماكس داخل مدينة الحديدة.

وخلال الزيارة عبر رئيس الفريق الحكومي عن ادانته واستنكاره الشديدين لما قامت به مليشيات الحوثي من اعتداء اجرامي على العقيد الصليحي والذي يعد اعتداء على الفريق الأممي الداعم لوقف اطلاق النار في الحديدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

مؤكداً بأن هذا الاعتداء دليل آخر على عدم جدية المليشيات الحوثية في تنفيذ اتفاق السويد ويكشف في ذات الوقت عن حجم الخروقات التي ترتكبها يومياً والتي تطال حياة المدنيين وتستهدف ايضاً مواقع القوات المشتركة الملتزمة بوقف إطلاق النار.

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داعياً رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة والمبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات الاجرامية انقاذاً لاتفاق ستوكهولم.

مشدداً على أن الفريق الحكومي لايمكن أن يستمر في عمله طالما وليس هناك جدية من قبل المليشيات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم منذ اكثر من عام، وما تدعي المليشيات تنفيذه من الاتفاق ماهو إلا عبارة عن مسرحيات مفضوحة.

الجدير بالذكر بان ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي اصيب برصاص قناص حوثي الاربعاء الماضي اصابة خطيرة اثناء ادائه لمهامة ضمن فريق الرقابة على وقف اطلاق النار في النقطة في ستي ماكس داخل مدينة الحديدة