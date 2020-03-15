بالفيديو.. المليشيا تستحدث حفر الأنفاق بوتيرة عالية شرق الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 وثق تصوير جوي للقوات المشتركة قيام مليشيات الحوثي بإستحداث وحفر الأنفاق بوتيرة عالية داخل مزارع المواطنين شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements ويظهر التصوير قيام مجاميع كبيرة من مليشيات الحوثي بحفر الأنفاق بشكل متسارع داخل مزارع المواطنين وهو ما يدل على أن المليشيات تنوي تصعيد الحرب. وتتخذ مليشيات الحوثي الهدنة الأممية كحصانة من ضربات القوات المشتركة أثناء قيامها بتجهيز مواقع ومخابئ لأفرادها وعند الدفع بالتعزيزات إلى مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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