بالصور.. الشرطة العسكرية تنشر نقاط تفتيش على الطريق الرابط بين المسراخ ومدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

تعز - الخليج 365

قامت قوات الشرطة العسكرية، بنشر نقاط تفتيش على الطريق الرابط بين مديرية المسراخ ومدينة تعز.



وقال قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد محمد الخولاني أن الهدف من نشر نقاط التفتيش في منطقتي نجد قسيم وطالوق، جاء لتأمين المنفذ الأوحد لمدينة تعز وللحد من عملية تهريب السلاح والمواد الممنوعة المخدرة، وتسرب الخلايا التي تعمل لصالح مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وشدد على ضرورة تحلي أفراد نقاط التفتيش باليقظة العالية، وحسن التعامل مع المواطنين لتسهيل عبورهم.

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وأشاد العميد الخولاني خلال لقاءه بأهالي ووجهاء مديرية المسراخ بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء المسراخ، في سبيل دحر المليشيا الحوثية ورفع راية الجمهورية.

إلى ذلك عبر أهالي ووجهاء المسراخ عن شكرهم لقوات الشرطة العسكرية، لما توليه من جهود كبيرة في فرض هيبة الدولة وتأمين حياة المواطن.