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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. انتشار أمني هو الأوسع في مختلف جولات وشوارع مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
تعز - الخليج 365
وسط تكتيك أمني عالي وانتشار هو الأوسع منذ انطلاقها كثفت الحملة الأمنية من نشر الأطقم الأمنية وأفراد الامن في مختلف جولات وشوارع مدينة تعز.
وأكدت الاجهزة الأمنية على اليقظة العالية لرجال الأمن والإستمرار في ملاحقة الخلايا النائمة والعناصر التخريبية التي تهدف إلى اقلاق السكينة العامة ونشر الفوضى وزعزعة الامن والإستقرار في المدينة.
وتجري عملية تفتيش دقيق للمركبات ورقابة شديدة في شوارع وازقة المدينة حرصا على تحقيق الامن والإستقرار وسعيا لمنع الجريمة قبل حدوثها.
كما تؤكد الحملة الأمنية عزمها على المضي قدما في بسط نفوذ الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها.
هذا وقد لقي الإنتشار الأمني الواسع في شوارع المدينة ارتياحا كبيرا وترحيبا واسعا من قبل المواطنين والذين عبرو عن ثقتهم برجال الأمن وأكدو وقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية ومساندتها في ملاحقة الخلايا النائمة والعناصر الخارجة عن القانون لتثبيت الامن والإستقرار في المحافظة.
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