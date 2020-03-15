إب.. مليشيا الحوثي تخطف إثنين من المواطنين وإصابة آخرين في بعدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

إب - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية إثنين من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية تمارسها ضد المواطنين بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها المسلحة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيا خطفت إثنين من المواطنين بمدينة إب ونهبت ما بحوزتهما من أموال والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف ريال واقتادتهم إلى سجونها بالمحافظة.

وفي موضوع ثان، أصيب إثنان من المواطنين برصاص مسلح من أبناء مديرية بعدان شرق إب، وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية.

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وبحسب مصادر محلية فإن المصابين هما محمد المزلم وصادق النظاري.

وفي موضوع ثالث، أفرجت مليشيا الحوثي عن كمية من الدقيق الفاسد والذي انتهت صلاحيته، وتم حجز الكمية قبل أيام، حيث كانت تستخدم في أحد المخابز بمدينة إب، وبعد أن تم دفع مبلغ مالي لقيادات حوثية وجهت بالإفراج عنها.

وفي موضوع آخر، لقي المدعو "محمد عبده الحكمي" من أبناء مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، أحد عناصر مليشيا الحوثي، حيث لقي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني.