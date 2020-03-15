شكرا لبحثكم عن خبر مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/15 الساعة 04:56 مساءً (العين أونلاين_خاص ) متعلقات عـــاجل .. بريطانيا تفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها الصحفي "جمال خاشقجي" .. وتسببت بمقتله شاهد؟ Advertisements عاجل في غاية الخطورة : الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله .. شاهد بشرى سارة من اكبر خبير صيني ..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل تستطيع النجاة بنفسك واستعادة عافيتك بهذا العمل البسيط جدا دون حاجة للدواء او الحجر الصحي نبتة رخيصة الثمن لكن فوائدها أغلى من الذهب .. تحميك من اخطر مرض على وجه الارض فيروس كورونا ومرض السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف.. تناولها يوميًا

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