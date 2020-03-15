شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... مطاردة مثيرة بين مصاب بـ "كورونا" وشخص اخر ومحاولة المريض مصافحة الاخر بالقوة ..."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يصر على مصافحة رجل آخر بالرغم من التنبيهات من خطر المصافحة على نقل فيروس كورونا. وأظهر الفيديو خشية رجل من مصافحة آخر ليقوم الأخير بالجري وراءه لمصافحته عنوة. فيما لم يتضح مكان تصوير المقطع. جديد "الخليج 365" Advertisements

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