شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية تهز السعودية ...تفاصيل اكبر قضية فساد تشهدها الرياض وموقف ولي العهد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

أعلنتْ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن نتائج التحقيقات في حـادثِ انهيارِ سقفِ مبنىً لمواقف السيارات في جامعة المعرفة الأهلية بمحافظة الدرعية غرب مدينةِ الرياض، والذي أسفر عن وفـاةِ مواطنٍ ومقيمٍ وإصابةِ ثلاثةَ عشرَ شخصاً في ديسمبر الماضي. وقالت الهيئة إنّ التحقيقات أثبتت وجودَ فسادٍ ماليّ وإداريّ ومخالفاتٍ للأنظمة والتعليمات أفضتْ إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى وأحدثتْ الوفيات والإصابات.

وأفادت بأنّها أوقفت في أعقابِ تجلّي نتائج التحقيق تسعةَ مسؤولين؛ يعمل بعضُهم في الجامعة، وآخرون منهم في إحدى البلديات، إضافةً إلى موظّفٍ سابقٍ في وزارة التعليم. وجاء إعلان الهيئة في معرِضِ تصريحها في وقتٍ سابقٍ من اليوم (الأحد) بمباشرةِ عددٍ من القضايا التأديبيةِ والجنائيةِ الدّاخلةِ في اختصاصاتها، وكشْفها عن نتائج التحقيقات لأبرز تلك القضايا.

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