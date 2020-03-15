شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع يضم قيادات من التحالف العربي وأخرى من المجلس الانتقالي في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اللجنة الرئاسية تحدد موقع الحجر الصحي للحالات المصابة بـ كورنا في العاصمة الموقتة عدن إجتماع هام وعاجل لقيادة وضباط إدارة الأمن والشرطة في ساحل حضرموت .. لهذا السبب الحسن أبكر : يباغت الجميع ويشن هجوم ناري على التحالف العربي والشرعية والإصلاح فتحي بن لزرق : يفاجئ الجميع ويرد على الصحة العالمية ويكشف حقيقة وجود كورونا في اليمن

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