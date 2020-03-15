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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : أول دولة عربية تعلن حظر تجوال في جميع المحافظات وتستعين بدولة أجنبية لإنقاذها من فيروس "كورونا"

ارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بشكل ملحوظ، واستنفر تفشي الوباء جهود دول عدة اتخذت إجراءات صارمة وغير مسبوقة، من بينها إغلاق مدن بالكامل وحظر التجول لمكافحة انتشار الفيروس.

وأظهرت أحدث الإحصاءات أن كورونا -الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا- بات منتشرا في 156 دولة وإقليما في أنحاء العالم، وقد تجاوز مجموع المصابين حاجز 158 ألفا، وعدد الوفيات 5800 حالة.

جديد اب برس​

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غير أن من اللافت أيضا ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء، إذ أظهرت أحدث الأرقام أنهم بلغوا نحو 76 ألفا.

وفيما يلي أبرز التطورات على مستوى العالم

إيران: قالت وزارة الصحة الإيرانية إن 113 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء إصابتهم بالفيروس، فارتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 724، كما جرى تسجيل 1209 إصابات جديدة ليرتفع المجموع إلى 13938 حالة.

في غضون ذلك، قال الإعلام الإيراني إن عضو مجلس خبراء القيادة بطحائي كلبا يكاني، أصيب بفيروس كورونا، ودخل العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة قم.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران تأجيل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بسبب وباء كورونا، وذلك لوفقا لتوجيهات وزارة الداخلية. وتقرر تأجيلها من 17 أبريل/نيسان المقبل إلى 11 سبتمبر/أيلول.وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات فرضت حجرا صحيا كاملا على مدينة مشكين شهر شمال غربي إيران، كما ذكرت أن وزارة الداخلية أمرت بإغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة قم للحد من انتشار الوباء.

العراق: أعلن مكتب الرئاسة أن الرئيس برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وجها رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلان حالة الطوارئ في البلاد ثلاثين يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

في غضون ذلك قال مراسل الجزيرة إن السلطات المحلية عطلت الدوام الرسمي وحظرت التجول في عدد من المناطق، كما أغلقت بعض المحافظات حدودها مع المحافظات الأخرى.

فقد أعلنت محافظة بغداد تعطيل الدوام في دوائرها من الثلاثاء المقبل إلى الخميس، بينما حظرت محافظات نينوى وذي قار وكربلاء التجول لمدد تتراوح بين يومين وثلاثة أيام.

الكويت: قالت وزارة الصحة إنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 112.

فلسطين: قررت دائرة الأوقاف الإسلامية إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى المبارك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد الأقصى. الأردن: أعلنت الحكومة ست إصابات بفيروس كورونا، لأردنيين اثنين، وأربعة سياح فرنسيين.

وتوقع وزير الصحة الأردني سعد جابر السيطرة على انتشار الفيروس في الأردن خلال أسبوعين بفضل تدابير أعلنتها الحكومة أمس السبت، مشيرا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن لرصد المصابين.

الجزائر: أعلنت وزارة الصحة تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وارتفاع عدد الإصابات إلى 48 بعد رصد ثلاث إصابات جديدة.

ليبيا: قال رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج أمس السبت، إن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ بسبب المخاوف من فيروس كورونا وستغلق كل المنافذ الجوية والبحرية بدءا من يوم الاثنين.

وأضاف السراج في كلمة أذاعها التلفزيون أن حكومته -المعترف بها دوليا- قررت تخصيص نصف مليار دينار ليبي (360.54 مليون دولار) لمواجهة الوباء إذا ظهر في ليبيا. ولم يتأكد بعد ظهور أي حالة إصابة في ليبيا.

إسرائيل: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تعتزم استخدام تكنولوجيا تتبُّع مطبقة فيما سماه "مكافحة الإرهاب" وفرض إغلاق جزئي للاقتصاد، اعتبارا من اليوم الأحد، للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

وذكر نتنياهو أن نشر أدوات مراقبة تكنولوجية لتحديد أماكن أفراد خالطوا آخرين يحملون الفيروس لا يزال يحتاج لموافقة الحكومة.وأوضح في مؤتمر صحفي أمس السبت "سنبدأ قريبا استخدام التكنولوجيا.. وسائل رقمية نستخدمها من أجل مكافحة الإرهاب"، مضيفا أنه طلب موافقة وزارة العدل، لأن مثل تلك الإجراءات قد تنتهك خصوصية المرضى.

وفي حين يخضع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للحجر الصحي، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مئتي حالة، دون تسجيل أي حالات وفاة.أستراليا: قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته ستفرض عزلا ذاتيا على كل المسافرين القادمين من الخارج، اعتبارا من منتصف ليل الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف موريسون أن أستراليا سترفض أيضا استقبال سفن سياحية قادمة من موانئ أجنبية لمدة ثلاثين يوما بشكل مبدئي. وسجلت أستراليا أكثر من 250 حالة إصابة فضلا عن ثلاث وفيات.

سويسرا: قررت السلطات نشر وحدات من الجيش للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

بلجيكا: قال مراسل الجزيرة إن السلطات سجلت 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الإصابات إلى 886.

ليتوانيا: قررت الحكومة الليتوانية فرض عزل بالمنازل على جميع المواطنين في البلاد لمدة أسبوعين في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ بداية من غد الاثنين، وستشمل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب. وكانت ليتوانيا قد أعلنت في وقت سابق فرض ضوابط على حدودها مع كل من بولندا ولاتفيا.ووفق القرارات، يجب إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية، كما سيجري منع المواطنين من مغادرة البلاد بموجب قرار العزل، وكذلك الأجانب من الدخول، ما لم يكونوا مقيمين لفترة طويلة أو دبلوماسيين أو أفرادا من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يشار إلى أنه جرى تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في ليتوانيا، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.

سلوفينيا: سجلت سلوفينيا أمس السبت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذكر التلفزيون الرسمي أن الضحية رجل مسن كان يعاني من مرض مزمن.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الحكومة قررت إغلاق وسائل النقل العام، اعتبارا من يوم الاثنين.

وذكرت الحكومة في وقت سابق أن عدد حالات الإصابة بكورونا بلغ 181 ارتفاعا من 141 حالة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن ثلاث حالات لا تزال تخضع للرعاية الفائقة.كزاخستان: أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

الصين: أعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل عشر حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت، مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3199 حالة.

وذكرت السلطات أنها سجلت عشرين إصابة إضافية بحلول نهاية يوم أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن إلى 80844 شخصا.

كوريا الجنوبية: أعلنت السلطات الطبية أنها سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال نحو ثلاثة أسابيع، إذ رصدت 76 حالة فقط.

اليابان: ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 1484 اليوم الأحد، مشيرة إلى أن العدد ارتفع بوتيرة أسرع من اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الهيئة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل 697 شخصا من ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" و14 شخصا عادوا من الصين.

وتوفي شخص واحد بالفيروس، الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصا. ويشمل الرقم سبع حالات وفاة من ركاب السفينة السياحية

أفريقيا الوسطى: أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه أنه جرى تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عاما.

وقال سومسيه "هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس/آذار، من دون أعراض. لقد جرى عزله"، وأضاف أن المريض كان قد "أبلغ بنفسه وزارة الصحة ومعهد باستور. لقد أخذت (منه) عينات وتبين أنها إيجابية".وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق مجموعة إجراءات لمواجهة تفشي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من بلدان ينتشر فيها كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك البلدان، فضلا عن منع التجمعات.

الكونغو: قالت حكومة الكونغو أمس السبت، إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس في أول مارس/آذار الجاري.

وذكرت الحكومة في بيان أن المريض (50 عاما) يرقد في حالة مستقرة، مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

الأرجنتين: أعلنت الحكومة الأرجنتينية رسميا حظر دخول غير المقيمين الذين زاروا أي بلد يسجل عددا كبيرا من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين. وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أمس السبت أن الحظر سيستمر لمدة ثلاثين يوما.

ولم تذكر الجريدة البلدان التي يشملها الإجراء، لكن الأرجنتين أوقفت بالفعل إصدار تأشيرات للمسافرين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وبريطانيا ودول أوروبية عدة.

وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل البلاد ارتفع إلى 45 حالة يوم السبت.وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات فرضت حجرا صحيا كاملا على مدينة مشكين شهر شمال غربي إيران، كما ذكرت أن وزارة الداخلية أمرت بإغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة قم للحد من انتشار الوباء.