شكرا لقرائتكم خبر عن ’’لجين عمران‘‘مذيعة MBC تصرخ في وجه شاب معجب بها وتنفعل بشكل غير معقول بعد ان تعرضت لهذا الموقف في الشارع ..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لموقف جعلها تتعصب وتفقد توازنها في وجه شاب معجب يعمل في النظافة، بادر بتغير لون سيرتها التي كانت تركنها في الموقف المتخصص لوقوف السيارات.

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وظهرت لجين عمران بمقطع الفيديو وهي تصرخ في وجة عامل النظافة بعد محاولتة لتغيير لون سيارتها التي ركنتها في الموقف المخصص للسيارات.



وبدت عمران في المقطع مستاءة ومندهشة من إصرار العامل علي تغيير لون سيارتها لأنه لا يعجبه، وعلي الفور بدأ العامل برش الطلاء الوردي باللون الأسود، مما أغضب لجين التي طلبت منه إعادة تنظيفها.

وأثار مقطع لجين عمران مع عامل النظافة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف الرجل أنه عربي وأن المشهد ما هو إلا جزء من برنامج مقالب يعرض على شاشة قناة أبو ظبي.

ويذكر أن لجين عمران ولدت في مدينة الجبيل شرق السعودية شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل. تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي» ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج "الحال مع لجين"، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، شكل إنتقالها لتقديم برنامج "صباح الخير يا عرب" على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها، قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين، مارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل "دار الصدى الإماراتية" كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.