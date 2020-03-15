شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة يدي رجل لفتاة مبتورة الأطراف .. وبعد عام كامل كانت المفاجأة التي حيّرت الأطباء .. شاهد كيف أصبحت؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت شابة هندية، تدعى، شريا سيداناجودر، لحادث حافلة أدى إلى فقدانها يديها، وحاولت عقب الحادث إيجاد متبرع لتنعم مرة أخري بيدين إلا أنها لم تعثر عليه لفترة.

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وبعد مدة تمكنت من إيجاد متبرع كانت يديه سوداء وله أصابع كبيرة، ومليئة بالشعر، وبرغم من عدم ملائمةشكل يديه مع جسم الفتاة الشابة البيضاء، إلا أنها قبلت بالفعل اليدين على ما هما عليه.

وبعد عام على زراعة اليدين للفتاة، تفاجأ الأطباء بتغير حجم اليدين ولونهما وشكلها، حيث تحولت اليدين السوداء كبيرة الحجم إلى يد بيضاء نحيفة ملساء ملائمة لجسم الفتاة.

واحتار الأطباء في السبب المؤدي لما حدث، إلا أن بعضهم أرجع الأمر إلى هرومونات، فيما رجح البعض عوامل أخرى أدت لهذا التحول.