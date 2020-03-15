شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة فيروس كورونا.. نبتة موجودة في كل منزل تقوي جهازك المناعي ضد الفيروسات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، يبحث الكثير عن طرق فعالة تحميهم من فيروس كورونا الذي يعتمد بشكل أساسي على قوة جهازك المناعي، ومن أهم ما يمكن أن يساعد في تعزيز أداء المناعة والتصدي للفيروسات هو تناول الثوم و البصل. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ ​ Advertisements ​ ​​ ​​​ ​​​​ ​​ ​​​ ​

الثوم يحتوي على مركبات كبريتية لها القدرة على حمايتك من امراض مزمنة وبالتالي تجعلك أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا .

الثوم يعمل على تحسين مستوى السكر في الدم.

الثوم يعمل على خفض مستوى الكولسترول والدهون في الدم.



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