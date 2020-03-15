شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يقصم ظهور المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية..والسلطات تعلن قبل قليل عن قرار صادم وكارثي سيجعل كافة اليمنيين يشحتون في الشوارع ( نص القرار ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كورونا يقصم ظهور المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية..والسلطات تعلن قبل قليل عن قرار صادم وكارثي سيجعل كافة اليمنيين يشحتون في الشوارع ( نص القرار )

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