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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: أسد الجبال يباغت شرطي من الخلف ويبدأ في افتراسه من عنقه.. وحينما طرحه على الأرض كانت المفاجأة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة أسد الجبال لشرطي ومحاولته افتراسه من عنقه في مدينة لوفلاند الأمريكية. وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان تواجد الحيوان المفترس، بعد أن تلقوا اتصال من السكان المحليين، هاجم الوشق أحد أفراد الشرطة وأراد افتراسه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: كورونا يقصم ظهور المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية..والسلطات تعلن قبل قليل عن قرار صادم وكارثي سيجعل كافة اليمنيين يشحتون في الشوارع ( نص القرار ) عاجل وفي غاية الخطورة.. الرعب والخوف يجتاح الآن الكويت والأمر قد يتحّول الى كابوس.. (تفاصيل صادمة) وردنا الان.. فيروس كورونا يزف بشرى سارة لجميع اليمنيين.. صورة Advertisements ورد للتو.. “رويترز” تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف هذا أول ما طلب الأمير‘‘محمد بن سلمان‘‘ من عمه للإفراج عنه.. والأخير يوجه رسالته الأخيرة لأسرته.. صورة شاهد: أسد الجبال يباغت شرطي من الخلف ويبدأ في افتراسه من عنقه.. وحينما طرحه على الأرض كانت المفاجأة (فيديو لأصحاب القلوب القوية) رجل شجاع يعود من مثلث ’’برمودا‘‘ ويكشف للعالم مفاجأة صادمة ومرعبة وجدها فيه ..ماذا قال.. (فيديو مرعب وصادم) وردنا الان... ايطاليا تزف قبل قليل هذا الخبر السار للعالم وتعلن التوصل الى لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا.. تفاصيل في غاية الخطورة.. الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله..شاهد وفي تلك اللحظة، تدخل زميله في الوقت المناسب ورفس الحيوان المفترس بقدمه، الأمر الذي أدى إلى هروبه ومنع كارثة كادت أن تكلف الشرطي حياته. ويشار إلى أن الشرطي تعرض لإصابات طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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