أهالي حيس بالحديدة يناشدون مساعدتهم بعد أن تسببت الحوثية بقطع الماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

ناشد أهالي حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، المنظمات الإنسانية والإغاثية مساعدتهم في توفير أهم أساسيات الحياة المتمثل في الماء بعد أن تسببت مليشيات الحوثي في قطعه عنهم.



وكان تاريخ الخامس من فبراير 2018 مميزًا بالنسبة لمدينة حيس وأهلها حيث تنفسوا فيه صعداء الحرية وتخلصوا من هيمنة مليشيات الحوثي وسيطرتها على المدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

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لكن المليشيات وكما هوى دأبها في تدمير كل ما يمت للحياة بصلة، عملت على تنغيص فرحة سكان حيس بالنصر حيث عمدت، بعد خروجها من المدينة، الى تفجير مشروع مياه الدنين الذي يغذي مدينة حيس ويروي عطش سكانها البالغ تعدادهم 6000 اسرة املا منها بتهجيرهم.

وساعد تدخل منظمة اليونسيف على أفشال مخططها الاجرامي حيث تقدمت المنظمة بمشروع الاغاثة الطارئة للمياه والمتمثل في نشر ما يقارب 104 نقطة ووحدة طوارىء لمياه الريف لإنقاذ سكان المدينة، واستمر المشروع لفترة قصيرة، الا انه كان حلا عاجلا لم يدم طويلا فقد توقفت منه 101 نقطة مما يجعل قرابة 2000 اسرة تفتقر للأمن المائي والمياه الصالحة للشرب.

وكما ان اليونسيف أيضا تهدد بإيقاف البقية حيث سينتهي عقدها في السابع عشر من هذا الشهر ما يهدد بحرمان بقية الاسر وينذر بكارثة صحية وبيئية وتفش للامراض المعدية والكوليرا ويفاقم من معاناة أبناء حيس فوق ما يعانوه من قصف مدفعي وتدمير لمنازل لمنازلهم بشكل شبه يومي من قبل مليشيات الحوثي الاجرامية.