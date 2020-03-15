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مصرع ستة حوثيين بكمين للجيش في الجوف

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الجوف - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

مصرع ستة حوثيين بكمين للجيش في الجوف

الجوف - الخليج 365

لقي  6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، الأحد، في كمين للجيش اليمني بمحافظة الجوف.

 

 

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وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته نفذت كمينا محكما ضد مجموعة حوثية شرق مدينة "الحزم" عاصمة محافظة الجوف، بالتزامن مع تقدمات على الأرض.

 

وأسفر الكمين عن مقتل 6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأسر آخرين، بالإضافة إلى اغتنام دورية عسكرية وكميات من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم، وفقا للبيان.

 

وواصل الجيش اليمني تحقيق انتصارات على الأرض، وذلك بالسيطرة على عدد من المواقع في "وادي خب"، والتقدم نحو مدينة "الحزم" عاصمة الجوف.

 

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