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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملتقى حزم العدين في مأرب يستقبل 170 أسرة نازحة قدمت من الجوف ويوزع مواد اغاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
إب - الخليج 365
بالتعاون مع مؤسسة يمن غوث وزع ملتقى ابناء حزم العدين، بمحافظة مارب مواد اغاثية وايوائية للأسر النازحة من ابناء مديرية حزم العدين التي قدمت من محافظة الجوف الى مأرب عقب احتلال مليشيا الحوثي لمدينة الحزم عاصمة الجوف.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نزوح الأسر التي كانت تقطن في مدينة حزم الجوف وتصل إلى قرابة 170 أسرة، سبق وأن نزحت من مديرية حزم العدين بمحافظة إب بعد انسحاب المقاومة منها، وسيطرة مليشيا الحوثي علي المديرية في العام2016.
ووزع ملتقى حزم العدين على النازحين المواد الاغاثية التي شملت سلال غذائية وبطانيات وملابس متنوعة واستهدفت 170أسرة.
وأشار المسؤول الاعلامي للملتقى وليد الشعوري الى الجهود التي يبذلها ملتقى أبناء حزم العدين في سبيل التخفيف من معاناة الأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الطارئة لها، موضحا أن محافظة مارب تشهد موجة نزوح كبيرة بسبب التصعيد الحوثي الأخير في الجوف.
وقال الشعوري ان الكثير من الاسر النازحة لاتزال في العراء والبعض منها في الأحواش السكنية، وتفتقر للخيام وخزانات المياه وغيرها، داعياً الجهات المعنية القيام بدورها تجاه معاناة المهجرين من الجوف وتقديم الدعم اللازم لتلك الأسر بشكل عاجل.
وأكد رئيس الملتقى الشيخ انور الحميري ان ما تم توزيعه هو باكورة العمل وستكون هناك حملات أخرى تسهم في مساندة ابناء المديرية القادمين من حزم الجوف.
وشكر الحميري فاعلي الخير الذين بادروا لتقديم يد العون للنازحين، مؤكداً ان هناك تجاهل لمعاناة النازحين من اغلب المنظمات الدولية والمحلية، وتقاعس غير مبرر عن اداء واجبهم تجاه الأسر النازحة.
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