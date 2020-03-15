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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار فتاة في إب وارتفاع أعداد ضحايا الإنتحار إلى 19 خلال أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
إب - الخليج 365
أقدمت فتاة على الانتحار، في محافظة إب وسط اليمن، في ظل زيادة ضحايا الإنتحار بمختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن فتاة تدعى "م ن أ" أقدمت على الإنتحار في إب، بظروف وملابسات غامضة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار مواطن في إب بعد إصابته بحالة نفسية نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.
وارتفعت أعداد ضحايا الإنتحارات في إب خلال الأشهر الماضية، إذ سجلت أكثر من 19 حالة انتحار منذ أشهر قليلة.
وفي أغلب ضحايا الإنتحارات تشير المصادر أن تدهور الوضع المعيشي هو السبب الرئيسي الذي يلجأ إليه المواطنون، باعتباره من وجهة نظرهم الحل الأوحد للخلاص من حجم كل تلك الضغوط والالتزامات المعيشية.
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