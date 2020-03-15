تحليق لطيران التحالف في أجواء الضالع ومحاولة تسلل حوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 الضالع - الخليج 365 حلق طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، في أجواء محافظة الضالع، فيما حاولت مليشيا الحوثي التسلل في الحشاء.

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن "أجواء جبهات حَجْر شمال غربي محافظة الضالع شهدت فجراً تحليقاً متواصلاً لمقاتلات التحالف العربي، بعد يوم من قصف طيران التحالف نقاط ومواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيَّاً شمال وغربي مديريَّة قعطبة. Advertisements كما حاول العدوّ الحوثي التَّسلُّل من اتّجاه بلدتي الشامريَّة والحرملة شرقي مديرية الحشاء، لكن وحدة المدفعيَّة الجنوبيَّة في جبهة الجُبّ ـ بتار قامت بقصف علوج المليشيات الحُوثية وتدمير طقم عسكري. وخيَّم الهدوء الحذر على هذه الجبهة شمال غرب محافظة الضالع.

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