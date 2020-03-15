خلال أسبوع.. الكشف عن أبرز الانتهاكات والخروقات الحوثية بالحديدة "تقرير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

كشفت مصادر عسكرية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، عن أبرز الإنتهاكات التي إرتكبتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران ضد المواطنين، إضافة إلى الخروقات العسكرية التي من شأنها تقويض عملية السلام من الفترة من 6 وحتى الـ 13 من مارس.



ووفق متابعة "الخليج 365" أوجزالتقرير انتهاكات وخروقات الحوثيين ففي ال 6 من مارس قصفت مليشيات الحوثي القرى السكنية ومزارع المواطنين في مناطق مختلفة بالدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية عيار 120 مخلفة أضرارا كبيرة وحالة من الهلع أوساط السكان.

وفي ال 7 من مارس قصفت المليشيات الحوثية بقذائف الهاون والآر بي جي، الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب الحديدة، تعرض منزل داؤود الحضرمي لثلاث قذائف مدفعية الحقت به خسائر جسيمة، كما داهمت المليشيات منزل المواطن إبراهيم طائر بمدينة الحسينية جنوب بيت الفقيه وقامت باختطاف أحد أولاده، بعد الاعتداء والضرب على النساء بأعقاب البنادق، مهددين بتفجير المنزل.

وفي ال 8 من مارس لقي المواطنان “عايش حسن جنيد” و “وعلي عياش أحمد جنيد” حتفهما بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية في مدخل منطقة النخيلة وهما يستقلان دراجة نارية نحو سوق شعبي ي قرية الحمراء بمديرية الدريهمي.

وفي مدينة حيس شنت المليشيا قصف على المدينة أسفر عن إصابة المواطنين “عبده علي يحيى” البالغ من العمر (50) عاماً، و”سالم عبدالله عمار” البالغ (40)عاماً بشظايا قذيفة بي 10 أطلقتها المليشيات على منزلهم في منطقة ربع الحضرمي.

Advertisements

كما قصفت المليشيات بالمدفعية القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

وفي اليوم التالي امطرت المليشيات قرى الدريهمي بقذائف الهاون بشكل همجي. اما في 10 من مارس فقد لقي المواطن “حمود أحمد عياش الحربي ” البالغ من العمر (32) عاماً حتفه إثر انفجار لغم أرضي حوثي انفجر بعربه تقليدية يقودها “حمار” خاص به، وهو في طريقه لتجميع الحطب من وادي الرمان بمديرية الدريهمي، وفي نفس اليوم قصفت المليشيات الأحياء السكنية والمحلات التجارية وسط حارة المحوات في مدينة حيس بقذائف المدفعية،وتسببت بخسائر في احد أسقف المحلات.

تزامن ذلك مع إطلاق 14 قذيفة مدفعية على القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، و3 قذائف على مزارع المواطنين في منطقة الجبلية.

وفي تحد سافر للفريق الأممي بمدينة الحديدة استهدفت المليشيا في ال 11 من مارس بجولة سيتي ماكس ضابط الإرتباط في القوات المشتركة العقيد محمد شرف الصليحي برصاصة قناص ألحقته إصابة بليغة في الرأس، أثناء قيامه بأداء مهامه.

وأثنت الجمعة ال 13 من مارس بتفجير مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقع بجوار سيتي ماكس جنوب شرق مدينة الحديدة بمادة الديناميت بعد يومين من إصابة ضابط الارتباط الصليحي وانسحاب الفريق الحكومي احتجاجا على خرق المليشيا السافر لاتفاق السويد.