عيادات الهلال الإماراتي تستقبل حالات جراء جريق مُخيم النازحين بالخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة للنازحين المتضررين من الحريق الذي نشب في مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

واستقبلت العيادات الطبية العشرات من الحالات المصابة والمرضية جراء الحريق وتقديم العناية اللازمة والعلاج المجاني. Advertisements وأكد الطبيب الذي يعمل في الفريق الطبي للعيادات المتنقلة على استمرار تقديم الخدمات الصحية للنازحين للتخفيف من معاناتهم. من جهتهم شكر نازحي مخيم العليلي طاقم العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودهم المبذولة في تقديم العلاج والنزول إلى المخيم. وياتي تسيير العيادات المجانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تلبية لنداء الإستغاثة التي أطلقها نازحي مخيم العليلي للتخفيف من معاناتهم في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء الشعب اليمني.

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