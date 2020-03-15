المشتركة تدك موقعا يتحصن فيه قناصا حوثيا في البرح بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 تعز- الخليج 365 دكت مدفعية القوات المشتركة موقع يتحصن فيه قناص من عناصر مليشيات الحوثي غرب جبال رسيان في جبهة البرح بمحافظة تعز.

Advertisements وكشفت المصادر عن قيام القوات المشتركة بتنفيذ عملية استهداف مدفعية اللواء الربع عشر عمالقة الموقع الذي كان يتحصن بداخله قناص حوثي غرب جبال رسيان. وقال مصدر ميداني أن مدفعية اللواء الرابع عمالقة أصابت هدفها بدقة عالية، مؤكداً مصرع القناص الحوثي المتمركزة في الموقع. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصفعات الموجعة في صفوف المليشيات الحوثية لتضاف إلى مسلسل هزائمها وانكساراتها المتواصلة في جبهات البرح .

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