شكرا لمتابعة خبر عن عــــــــــاجل : الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على فيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشاهد مرعبة لتساقط مصابي الكورونا وسط الشوارع وصراخ المسعفين عليهم يثير الرعب والهلع.. شاهد( فيديو مرعب)" في غاية الخطوره.. شاهد دولة عظمى تفجر مفاجئ مزلزله وتفاجئ العالم وتعلن قبل قليل عن كارثة ستقتل الملايين بسبب كورونا!! في غاية الخطورة : انقلاب عسكري يحدث الآن.. قوات مدعومة إماراتياً تقتحم مطار عدن وتنشر في كافة الشوارع واستحداث نقاط أمنية واسعة بعد اجتياح “كورونا” كافة المدن.. سلطنة عمان تتخذ قرارا عاجلا بشأن الدراسة

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