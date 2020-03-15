شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة جماعية لشرب ‘‘البول’’ في هذه الدولة للوقاية من فيروس كورونا .. شاهد كيف كانت النهاية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأ الهنود إلى طريقة غريبة من نوعها لمواجهة خطر الإصابة من فيروس كورونا، في تصرف يعكس مدى الهوس الذي أصاب بعض الشعوب بسبب الفيروس المستجد. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​ ​​​ ​ وأقام المئات من المصلين الهندوس حفلا لشرب بول البقر، اعتقادًا منهم أنه سيقضي على فيروس كورونا. وأظهرت مجموعة من الصور جانبا من الحفل الذي حضره حوالي 200 شخصا، من الرجال والنساء يشربون البول من أكواب من الورق والسيراميك.

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