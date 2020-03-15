شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستقطب أشهر وأبرز مذيع في قناة الجزيرة براتب خيالي .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مذيع الجزيرة جمال ريان عن عروض تلقاها من السعودية والإمارات لترك القناة القطرية .

وتعرض جمال ريان للهجوم من أحد متابعيه الذي قال له: وماذا لو كنت تعمل بقناه إماراتيه أو سعوديه ..أعتقد بأنهم كانوا سيكونون تاجآ على رأسك .هم لأموالهم مالوا.

و رد "ريان" على التغريدة قائلا: يشهد الله أن #السعودية و #الإمارات عرضت علي ضعف راتبي في قناة الجزيرة "موثق" ورفضت .. المبادئ لا تشترى بالمال.

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