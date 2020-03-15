شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تحرج ‘‘المغامسي’’ بسؤال جريئ على الهواء مباشرة.. شاهد كيف كانت ردة فعله (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، إعتذاره لمتصلة بعد طرحها سؤالا في برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة MBC.

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وتفصيلا تلقى الشيخ المغامسي سؤالا من متصلة تدعى ” أم أحمد ” ، بشأن جزاء من يعق والديه وأبكاهما وتكبّر عليهما وأذلهما وأهانهما بعدما كبروا ، وكذلك مدى جواز بأن يدعو والديه عليه بعد إهانتهم في شيبتهم .

وقال المغامسي في رده على المُتصلة، إن “هناك أشياء لا تتصور ، ولا أتصور أن أحد يؤمن بالله ويبلغ أبواه أحدهما أو كلاهما ويكون منه مثل ما قلتيه ،لذا أعتذر عن الإجابة لكن إذا وجد شخص مثل هذا فقد نزع الله الرحمة من قلبه وابتلاه بقسوة القلب، وقسوة القلب موازية للعنة الله وغضبه لذا لا يُرجي منه الخير أبدا، أسأل الله لنا ولك السلامة “.