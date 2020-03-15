شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان... ايطاليا تزف قبل قليل هذا الخبر السار للعالم وتعلن التوصل الى لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا.. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... ايطاليا تزف قبل قليل هذا الخبر السار للعالم وتعلن التوصل الى لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا.. تفاصيل

أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأنه تم تطوير أول عقار يهاجم فيروس كورونا، يقوم على جسم مضاد أحادي النسيلة ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس. وقالت الوكالة الإيطالية اليوم السبت، إن البحث نشر على موقع "BioRxiv" من قبل فريق بجامعة أوتريخت الهولندية برئاسة الباحث شونيان وانغ. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: رجل شجاع يعود من مثلث ’’برمودا‘‘ ويكشف للعالم مفاجأة صادمة ومرعبة وجدها فيه ..ماذا قال.. (فيديو مرعب وصادم) وردنا الان... ايطاليا تزف قبل قليل هذا الخبر السار للعالم وتعلن التوصل الى لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا.. تفاصيل في غاية الخطورة.. الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله..شاهد وردنا قبل لحطات ..قيادات مؤتمريةرفيعة تباغت كل اليمنيين وتعلن رسميا وفاة احمد علي عبد الله نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة ) متوفر في كل مكان وبسعر التراب..هذا المنتج الغذائي اذا اعطيته اولادك يزيد ذكائهم وتفوقهم الدراسي، ويمنع عنك وعن زوجتك السكتة الدماغية وينهي هذا المرض الخطير الامارات تتجاوز كل الحدود وتثير جنون ولي العهد السعودي وتهز عرش الاسرة الحاكمة في المملكة بهذا الوصف الجارح والمهين (لن تصدق بماذا وصفت المملكة وحكامها) عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويطرد قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي ويهدد بدفن القوات السعودية احياء ذا عاد العتيبي الى عدن الامور تخرج عن السيطرة وكل وزراء المملكة مصابون بالرعب والهلع بعد الاعلان رسميا عن اصابة هذا الوزير بفيروس كورونا القاتل( صورة الوزير واسمه ) اشهر داعية سعودي يباغت الجميع ويهز العالم العربي والاسلامي ويشير الى اقتراب يوم القيامة بسبب هذا الامر القادم من اليمن والذي سيهلك الجميع( فيديو مرعب ومخيف ) خطير جدا..علماء المسلمين يصعقون مليار مسلم ويصدرون فتوى صادمة توقف صلاة الجماعة وتغلق المساجد في وجوه المصلين يوم الجمعة(نص الفتوى لصادمة) عاجل من العاصمة الاماراتية أبو ظبي..اصابة عيدروس الزبيدي بفيروس كورونا القاتل وهاني بن بريك يؤكد ان الاصابة بالفيروس لاي شخص امر طبيعي ولا داعي للتكتم تناول هذه النبتة فرائحتها زكية ولها مفعول سحري لمقاومة فيروس كورونا القاتل..كما انها تقاوم 22 مضا وتقوي المناعة وتخلصكم من السموم وتمنحك طاقة جنسية عالية ليس فيروس كورونا: شاهد الهجوم المرعب الذي تعرضت له المملكة..والسلطات تعلن حالة الطواري وأوامر صارمة بحظر التجوال مطلقا ( 4 صور مخيفة + فيديو) Advertisements مشروب مقزز ورائحته كريهة..لكن الرجال يقبلون عليه ويجبرون زوجاتهم واطفالهم وكل افراد عائلاتهم على شربه لأنه يمنع عنهم الاصابة بفيروس كورونا القاتل تحذير أمريكي عاجل وخطير يقصم ظهر الشيخ سلطان العرادة، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس شيوخ قبائل مأرب..وعبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يطيرون فرحا منذ عزله من ولاية العهد..محمد بن نايف يصعق عمه الملك سلمان ويثير جنون ولي العهد محمد بن سلمان ويوجه له ضربة ساحقة بطريقة ذكية لا تخطر على البال هز المملكة وصدم كل السعوديين..فيديو صاعق لشاب سعودي يستعرض عضلاته مع فتاة بريئة، شاهد كيف كانت النهاية الصادمة التي لم يتوقعها احد (فيديو) مغترب يمني يعود من السعودية الى اليمن ،وحين وصل الى منزله كانت المفاجئة الصاعقة التي سببت له صدمة كبيرة فقام بهذا العمل الجنوني الذي ارعب الجميع اسعد ليلة للعروسة تتحول الى كابوس مخيف ..عريس يصعق كل المعازيم ويرمي بعروسته الجميلة والفاتنة من الدور العاشر ليله الدخلة لسبب لا يخطر على البال في غاية الخطورة.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصعق المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام 8 إيرانيين وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية ..لن تصدق ماذا فعلو تحذير صيني لكل سكان العالم ...ابتعد عن ممارسة هذه العادة وامنع اطفالك وزوجتك من ممارستها لأنها عادة خطيرة تسبب في الاصابة بمرض كورونا القاتل بشكل مباشر شاهد: حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية ..اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل ..(صور صادمة) خبير صيني شهير في الامراض المعدية يزف اسعد خبر للبشرية كلها ويكشف بشكل حاسم موعد السيطرة على فيروس "كورونا" في كافة أنحاء العالم! طائرة بدون طيار "درون" ترعب المصلين في مسجد أثناء صلاة الجمعة وتثير ضجة وموجة غضب عارمة بالسعودية.. ومصدر يكشف مفاجأة (فيديو) بعد إغلاق المسجد الحرام ومنع المعتمرين والحجاج وحتى المصلين من دخوله .. شاهد المعجزة الالهية الخارقة التي ابكت مليار مسلم وهزت وجدانهم ( فيديو مؤثر جدا ) وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن مدى سلامته وفعاليته. وأشار البحث إلى أنه من خلال الارتباط ببروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا، يمنع الجسم المضاد وحيد النسيلة من ربط الخلايا، وبهذه الطريقة يصبح من المستحيل اختراق الفيروس لها لتتكاثر. وأضاف أنه ولهذا السبب فإن الباحثين مقتنعون بأن الأجسام المضادة لها إمكانات مهمة "للعلاج والوقاية من كوفيد - 19". وأوضحت الوكالة الإيطالية أن الباحثين كانوا يعملون بالفعل على جسم مضاد لـ"Sars" عندما انفجر وباء "Covid-19" أو"Sars2"، وأدركوا أن الأجسام المضادة الفعالة ضد المرض الأول يمكن أن تمنع الثاني أيضا. وأكد الباحثون أن الدراسات لا تزال جارية، وأنه يجب أن يخضع الجسم المضاد لاختبارات صارمة للغاية. ويأمل الباحثون في إقناع شركات الأدوية بتصنيع العقار الجديد، مؤكدين أن ذلك سيتيح تطوير لقاح ضد الفيروس المستجد. المصدر: وكالة "أنسا" الإيطالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان... ايطاليا تزف قبل قليل هذا الخبر السار للعالم وتعلن التوصل الى لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.