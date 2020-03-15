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اجتماع يضم قيادات من التحالف وأخرى من الانتقالي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر مطلع مقرب من الانتقالي الجنوبي أن اجتماعا عقد اليوم عند الساعة 12:00 بتوقيت عدن. ووصف المصدر الاجتماع بأنه اجتماع هام، ضم قيادات عسكرية تابعة للانتقالي بقيادة التحالف بعدن.

وقال المصدر ان هذا الاجتماع أقيم بدعوة من التحالف العربي مع عدد من القيادات العسكرية البارزة في الانتقالي ممثلة بكل من حسين الوالي قائد الوية الدعم والاسناد , فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة ،نبيل المشوشي ،كمال الحالمي، قاسم الجوهري ومختار النوبي وممثل عن ادارة امن عدن

واكد المصدر أن سبب الاجتماع هو منع أعضاء الحكومة من دخول قصر معاشيق.

وتشهد محافظة عدن حالة من التوتر بين التحالف العربي بقيادة والمجلس الانتقالي الجنوبي اثر منع بعضا من قيادات المجلس من العودة إلى عدن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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