شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع يضم قيادات من التحالف وأخرى من الانتقالي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر مطلع مقرب من الانتقالي الجنوبي أن اجتماعا عقد اليوم عند الساعة 12:00 بتوقيت عدن. ووصف المصدر الاجتماع بأنه اجتماع هام، ضم قيادات عسكرية تابعة للانتقالي بقيادة التحالف بعدن.

وقال المصدر ان هذا الاجتماع أقيم بدعوة من التحالف العربي مع عدد من القيادات العسكرية البارزة في الانتقالي ممثلة بكل من حسين الوالي قائد الوية الدعم والاسناد , فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة ،نبيل المشوشي ،كمال الحالمي، قاسم الجوهري ومختار النوبي وممثل عن ادارة امن عدن

واكد المصدر أن سبب الاجتماع هو منع أعضاء الحكومة من دخول قصر معاشيق.

وتشهد محافظة عدن حالة من التوتر بين التحالف العربي بقيادة السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي اثر منع بعضا من قيادات المجلس من العودة إلى عدن.