شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : جماعة الحوثي تعتقل أحد أبرز قياداتها إضافة لناشط شهير في الفيس بوك بسبب كلمة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أودعت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أحد أبرز قياداتها، المعين في منصب وكيل وزارة أحد السجون بصنعاء, في إطار الصراع بين أجنحة المليشيا.

وقال مصادر للمشهد العربي، إن المليشيا أودعت القيادي البارز في المليشيا، أسامة ساري، سجن المحكمة الجزائية في صنعاء, بعد انتقادات وجهها لرئيس محكمة استئناف صنعاء القاضي الحوثي محمد شرف الدين.

وأضافت المصادر أن إيداع أسامة ساري السجن جاء بناء على تعليمات من قيادي حوثي رفيع، مشيرا إلى أن ساري سبق وهاجم عددا من القضاة ولم يتم استجوابه, لكن هذه المرة تم استغلال الهجوم لسجنه.

ولفت إلى أن قيادات حوثية رفيعة تصدر توجيهات متضاربة بشأن إتخاذ الاجراءات القانونية بعضها لاستمرار اعتقاله, وأخرى للإفراج عنه.