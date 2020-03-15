شكرا لبحثكم عن خبر اغلاق 3 من اكبر مستشفيات اليمن بصنعاء بسبب كورونا.. اسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران حالة طوارئ قصوى في العاصمة صنعاء وسط البلاد, نتيجة انتشار فيروس كورونا. وأفادت مصادر مطلعة إن الحوثيين أعلنوا عن حالةطوارئ قصوى في عموم العاصمة صنعاء. Advertisements وأضافت المصادر أن مركز مكافحة الأوبئة التابع لميلشيا الحوثي، أعلن السبت حالة الطوارئ في صنعاء. وبحسب المصادر أن ميلشيا الحوثي أقدمت على، إغلاق ثلاثة مستشفيات يشتبه فيها وجود إصابات كورورنا. وذكرت المصادر، أن الحوثيين أغلقوا المستشفى الجمهوري ومستشفى 48 ومستشفى عبدالقادر المتوكل بسبب الاشتباه بتواجد حالات مصابة بفيروس كورنا.

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