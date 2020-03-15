شكرا لبحثكم عن خبر الدكتور رشاد العليمي يتفقد صحة قيادات المؤتمر في مستشفيات القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اطار مسئولياته التنظيمية واهتمامه بالجانب الانساني،قام الدكتور رشاد العليمي القائم بمهام الامين العام ،بزيارة عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذي يتلقون العلاج في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث اطمن على صحة الشيخ نجيب محمد عبد الفتاح عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة تعز، وكذلك الشيخ محمد بجاش الحمودي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 58 جبل حبشي، والدكتور أحمد مغلس.

واستمع الدكتور العليمي منهم على اوضاعهم الصحية ومراحل العلاج التي تمت وما تبقى منها، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وقد ابدى قادة المؤتمر شكرهم الجزيل على هذه اللفتة الانسانية من الدكتور العليمي واهتمامه بهم وزيارته لهم.

رافق الدكتور العليمي في زياراته الشيخ علي قائد الوافي عضو مجلس النواب عن الدائرة58 جبل حبشي محافظة تعز

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