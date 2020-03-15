شكرا لبحثكم عن خبر المملكة العربية السعودية تقدم عرضاً كبيراً لـ«المجلس الانتقالي» عقب ما حدث في عدن.. وهذه هي تفاصيل العرض.. والمفاجأة في الرد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن والناشط الجنوبي أحمد الصالح ان هناك عروض قدمت من السعودية لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه ما حدث خلال اليومين الماضيين إلا أن المجلس الانتقالي تحفظ عن قبولها.
وأوضح الصالح أنه وبحسب ما وصله من معلومات فان جميع ما عرض على الانتقالي لم يفي بحجم منع قيادته ولم ترتقي إلى مرحلة رد الاعتبار بمنع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب الصالح فإن السعودية عرضت على قيادات المجلس الانتقالي إرسال طائرة خاصة لإعادة القيادات الجنوبية للرياض لغرض تفاهمات الأمر الذي تحفظ عنه الانتقالي حتى التوضيحات ورد الاعتبار من الجانب السعودي.
وأوضح الصالح أن المشكلة لا تكمن في المنع للقيادات وخاصة وأن للانتقالي يملك طرق يستطيع من خلالها إعادة قياداته لعدن لكن المشكلة تكمن في رد الاعتبار وانتظار التوضيحات من قبل السعودي.
وتواصلت صحيفة عدن تايم مع احد القيادات الجنوبية التي منعت من العودة وحول ما لو كانت القيادات الجنوبية عادة إلى عدن أم لا والأمر الذي أكده بان جميع من منعوا مازالوا في عمان ولم يغادروا بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة العربية السعودية تقدم عرضاً كبيراً لـ«المجلس الانتقالي» عقب ما حدث في عدن.. وهذه هي تفاصيل العرض.. والمفاجأة في الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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