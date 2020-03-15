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شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يتحدى الجميع .. تعزيزات كبيرة تصل عدن وحشد عسكري الى قصر معاشيق «صور» والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات بتعزيزات عسكرية كبيرة الى العاصمة عدن، بعد احداث المطار والتوتر مع القوات السعودية .
وافاد مصدر عسكري لمأرب برس بأن الانتقالي حشد الى عدن وارسل عربات واطقم عسكرية من محافظة لحج المجاورة للعاصمة المؤقتة.
وقال المصدر ان تعزيزات الانتقالي وصلت بعضها الى محيط قصر معاشيق بكريتر وهو المقر المفترض للحكومة اليمنية التي عادت الى الرياض ، كما دفع الانتقالي بتعزيزات اخرى الى مقر مليشيات ما يسمى الحزام الامني غرب عدن.
وتعد هذه الخطوة تحديا واضحا لجهود السعودية في تطبيق اتفاق الرياض ، وتطورا عسكريا بعد احداث مطار عدن ، حيث منعت مليشيات الانتقالي،قبل يومين، قوات عسكرية دربتها السعودية من تسلم المطار.
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