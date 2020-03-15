شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يتحدى الجميع .. تعزيزات كبيرة تصل عدن وحشد عسكري الى قصر معاشيق «صور» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات بتعزيزات عسكرية كبيرة الى العاصمة عدن، بعد احداث المطار والتوتر مع القوات السعودية .

وافاد مصدر عسكري لمأرب برس بأن الانتقالي حشد الى عدن وارسل عربات واطقم عسكرية من محافظة لحج المجاورة للعاصمة المؤقتة.

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وقال المصدر ان تعزيزات الانتقالي وصلت بعضها الى محيط قصر معاشيق بكريتر وهو المقر المفترض للحكومة اليمنية التي عادت الى الرياض ، كما دفع الانتقالي بتعزيزات اخرى الى مقر مليشيات ما يسمى الحزام الامني غرب عدن.

وتعد هذه الخطوة تحديا واضحا لجهود السعودية في تطبيق اتفاق الرياض ، وتطورا عسكريا بعد احداث مطار عدن ، حيث منعت مليشيات الانتقالي،قبل يومين، قوات عسكرية دربتها السعودية من تسلم المطار.