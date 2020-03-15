شكرا لبحثكم عن خبر تراجع مستمر للريال اليمني وسط مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا (السعر اليوم) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا في البلاد .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 15 مارس في عدن وصنعاء كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء في عدن ))
السعودي : 172
الدولار : 654
(( أسعار البيع ))
السعودي : 173
الدولار : 657
أسعار الشراء في صنعاء :
الريال السعودي :157
الدولار : 595
أسعار البيع في صنعاء :
الريال السعودي : 158
الدولار: 597
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