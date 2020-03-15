شكرا لبحثكم عن خبر تراجع مستمر للريال اليمني وسط مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا (السعر اليوم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا في البلاد . وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 15 مارس في عدن وصنعاء كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) ⁦ السعودي : 172 ⁦ الدولار : 654 (( أسعار البيع )) ⁦ السعودي : 173 Advertisements ⁦ الدولار : 657 ⁦ أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :157 الدولار : 595 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 158 الدولار: 597

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