اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزارة التربية تعلن تعلق الدراسة بدءا من يوم غد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التربية تعلن تعلق الدراسة بدءا من يوم غد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية اليمنية، اليوم الأحد، في بيان صادر لها، تعليق الدراسة احترازيا من فيروس كورونا المستجد، بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

وقالت إن التعليق يبدأ غدا الاثنين، لمدة أسبوع، قابل للتمديد في حال ظهور إصابات بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية تعلن تعلق الدراسة بدءا من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا