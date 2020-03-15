شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التربية تعلن تعلق الدراسة بدءا من يوم غد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية اليمنية، اليوم الأحد، في بيان صادر لها، تعليق الدراسة احترازيا من فيروس كورونا المستجد، بناء على توصيات لجنة الطوارئ.
وقالت إن التعليق يبدأ غدا الاثنين، لمدة أسبوع، قابل للتمديد في حال ظهور إصابات بالفيروس.
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