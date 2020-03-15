اخبار الخليج / اخبار اليمن

مسلحو الانتقالي يمنعون مسؤولين بالحكومة من الدخول إلى معاشيق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر مسلحو الانتقالي يمنعون مسؤولين بالحكومة من الدخول إلى معاشيق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منع مسلحو المجلس الانتقالي صباح اليوم الأحد مجموعة مسؤولين بالحكومة الشرعية من الدخول إلى قصر معاشيق لأول مرة منذ عودة الحكومة في نوفمبر من العام المنصرم.

وقال مصدر حكومي  إن جماعة الانتقالي أبلغت المسؤولين وهم وزير التربية والتعليم ونواب وزارات الإعلام والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني، أن الدخول لمعاشيق ممنوع وهناك توجيهات عليا بذلك، ما دفع المسؤولين بالعودة لمنازلهم دون نقاش مع مسلحي الانتقالي.

Advertisements

 وأضاف المصدر أن ذلك الإجراء لم يستهدف شخصاً بعينه وانما شمل المنع الجميع.

 مشيراً إلی أن ذهابهم لمعاشيق جاء تلبية لدعوة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي لمناقشة تداعيات وباء كورونا والإجراءات الحكومية تجاه الوباء الذي لم يسجل بعد أي إصابات له في البلد.

 يُذكر أن  المجلس الانتقالي يحكم سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن منذ العاشر من أغسطس/آب من العام المنصرم فيما عادت الحكومة رمزياً في نوفمبر من ذات العام حيث يغلب على ذلك الحضور اجتماعات متباعدة لنواب الوزراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحو الانتقالي يمنعون مسؤولين بالحكومة من الدخول إلى معاشيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا