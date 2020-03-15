شكرا لبحثكم عن خبر مسلحو الانتقالي يمنعون مسؤولين بالحكومة من الدخول إلى معاشيق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منع مسلحو المجلس الانتقالي صباح اليوم الأحد مجموعة مسؤولين بالحكومة الشرعية من الدخول إلى قصر معاشيق لأول مرة منذ عودة الحكومة في نوفمبر من العام المنصرم.

وقال مصدر حكومي إن جماعة الانتقالي أبلغت المسؤولين وهم وزير التربية والتعليم ونواب وزارات الإعلام والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني، أن الدخول لمعاشيق ممنوع وهناك توجيهات عليا بذلك، ما دفع المسؤولين بالعودة لمنازلهم دون نقاش مع مسلحي الانتقالي.

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وأضاف المصدر أن ذلك الإجراء لم يستهدف شخصاً بعينه وانما شمل المنع الجميع.

مشيراً إلی أن ذهابهم لمعاشيق جاء تلبية لدعوة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي لمناقشة تداعيات وباء كورونا والإجراءات الحكومية تجاه الوباء الذي لم يسجل بعد أي إصابات له في البلد.

يُذكر أن المجلس الانتقالي يحكم سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن منذ العاشر من أغسطس/آب من العام المنصرم فيما عادت الحكومة رمزياً في نوفمبر من ذات العام حيث يغلب على ذلك الحضور اجتماعات متباعدة لنواب الوزراء.