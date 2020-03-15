شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يكشف حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. جاء ذلك خلال الاجتماع الحكومي المصغر والطارئ الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، والذي اتخذ عدداً من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس. ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الصحة قوله: "أنه تم إخضاع جميع الواصلين إلى منافذ البلاد المختلفة للفحوصات الإجرائية للتحقق من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، منذ الإعلان عالميا عن تفشي الوباء، ولم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن بوباء كورونا في اليمن". وأحاط الوزير، الاجتماع بالإجراءات التي تم اتخاذها ضمن التدابير الطارئة لمواجهة خطر وصول وباء كورونا، مشيراً إلى سير العمل في تجهيز المحاجر الصحية وتزويد المنافذ البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية. وكان الاجتماع الحكومي الطارئ قد أقر عدداً من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بينها تعليق للرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المنافذ البرية مع بعض الاستثناءات.

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