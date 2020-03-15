شكرا لبحثكم عن خبر «وليمة مميتة» تصيب ٨٠ عراقيًا بفيروس كورونا.. ومدبرها جاء من هذه الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مدير دائرة “صحة” بغداد الكرخ جاسب لطيف، خلال تصريحاتٍ له، امس السبت، أن واحداً من المصابين بفيروس كورونا، أقام وليمة ودعا 80 شخصًا إليها بعد عودته من إيران.

وقال لطيف “أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم؟”، فيما دعا كافة الأشخاص العائدين من الخارج إلى ملازمة منازلهم.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء، ما رفع عدد الإصابات إلى 102، بينهم 10 حالات وفاة.