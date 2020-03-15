شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات في أحياء بعدن بين قوات الحزام الأمني وقوة عسكرية والأوضاع مرشحة للانفجار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية بعدن ان الاشتباكات التي دارت بحي الشيخ عثمان فجر اليوم كانت بين قوتين امنية واخرى عسكرية.
المصادر أوضحت ان قوة من الحزام الامني بالشيخ عثمان اشتبكت مع قوة عسكرية تمركزت قبل ايام بعدد من الاماكن في الشيخ عثمان.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.
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