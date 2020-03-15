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اشتباكات في أحياء بعدن بين قوات الحزام الأمني وقوة عسكرية والأوضاع مرشحة للانفجار

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية بعدن ان الاشتباكات التي دارت بحي الشيخ عثمان فجر اليوم كانت بين قوتين امنية واخرى عسكرية.

المصادر أوضحت ان قوة من الحزام الامني بالشيخ عثمان اشتبكت مع قوة عسكرية تمركزت قبل ايام بعدد من الاماكن في الشيخ عثمان.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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