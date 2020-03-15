شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: قوات «الإنتقالي» تقتحم قصر «معاشيق» بعد ساعات من سيطرتها على بواباته (مستجدات) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم ، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، من عقد اجتماع بالوزراء المتواجدين في عدن ، داخل قصر معاشيق الرئاسي .

وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " ان قوة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اقتحمت قبل قليل قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات من سيطرتها على كافة بوابات القصر.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، تصعيدا عسكرياً جديدا من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، منذ عدة أيام ، وذلك على خلفية منع التحالف، عدد من قيادات المجلس من العودة إلى عدن، حرصا منه على مواصلة تنفيذ اتفاق الرياض، وإعادة تطبيع الأوضاع في المدينة .