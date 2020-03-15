شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع هطول أمطار على هذه المحافظات خلال الـ27 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى إمكانية تكوّن الشابورة المائية والضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية.

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وبين المركز أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على أرخبيل سقطرى والمناطق الصحراوية مع فرصة لتكوّن قطع من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المناطق الصحراوية.

ووفقا للمركز فإن الرياح ستكون معتدلة جنوبية غربية وشمالية غربية على السواحل الغربية تنشط أحياناً على الأجزاء الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، بينما ستكون خفيفة إلى معتدلة شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.

وبيّن المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على المناطق الصحراوية معتدلة تنشط على الأجزاء الشرقية منها مثيرة للأتربة والغبار.