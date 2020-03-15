شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تسيطر على معسكر للشرعية في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن سيطرت مليشيا الحوثي، على معسكر تابع للحكومة الشرعية في محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وحسب المصادر، فإن المليشيات تمكنت، أمس الجمعة، من السيطرة على معسكر "الجب" شمال محافظة الضالع بعد معارك عنيفة مع القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية.

ويوم الجمعة، اندلعت مواجهات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية في جبهة الجب شمال الضالع .

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع اللواء الثالث مقاومة واللواء الثاني صاعقة، وتمكنت من السيطرة على معسكر الجب شمالي الضالع.