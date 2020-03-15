شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تسيطر على معسكر للشرعية في الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن سيطرت مليشيا الحوثي، على معسكر تابع للحكومة الشرعية في محافظة الضالع (جنوب اليمن).
وحسب المصادر، فإن المليشيات تمكنت، أمس الجمعة، من السيطرة على معسكر "الجب" شمال محافظة الضالع بعد معارك عنيفة مع القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية.
ويوم الجمعة، اندلعت مواجهات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية في جبهة الجب شمال الضالع .
وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع اللواء الثالث مقاومة واللواء الثاني صاعقة، وتمكنت من السيطرة على معسكر الجب شمالي الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تسيطر على معسكر للشرعية في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.