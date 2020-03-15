شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. طالبات جامعة بصنعاء يطردن المشرف الحوثي بمظاهرة شجاعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تظاهر المئات من طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء تنديدا بمليشيا الحوثي التي ربطت السياسية بالدراسة وقمع الطالبات وتخويفهن بمسلحين حوثيين داخل حرم الجامعة.

ونظمت طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء تظاهرة طلابية احتجاجا على سطو مليشيا الحوثي على الجامعة وعزل رئيسها.

ورددت عشرات الطالبات أثناء مسيرة في مبنى الجامعة اليوم السبت هتافات تندد بممارسات مليشيات الحوثي وعبثها الممنهج بالجامعة من قبل جماعة الحوثي. ورفضا لإزاحة رئيس الجامعة وتعيين آخر من كوادر المليشيات الحوثية.

وطالبت المظاهرة الطلابية بعدم تسديد الرسوم الجامعية حتى تتم إعادة رئيس الجامعة السابق والتزام المليشيات الحوثية بعدم إجبار الطلاب والطالبات على حضور محاضرات ودورات لا تتعلق بتخصصاتهم الجامعية ومنع دخول المسلحين إلى الحرم الجامعي.

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وتحت ضغوط التظاهرة الطلابية أُجبر القيادي الحوثي المدعو عادل المتوكل المعين من قبل المليشيات رئيساً للجامعة على مغادرة الحرم الجامعي تلاحقه هتافات الطالبات المعبرة عن سعادتهن بطرده.

وبدأت طالبات الجامعة قبل أيام التصعيد سلمياًبحملة إلكترونية ترفض آلية تحصيل الرسوم اليدوية التي فرضها المعين من قبل الحوثيين رئيساً للجامعة.

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