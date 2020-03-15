شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على الوجبة الشهية التي تمنع إصابة اليمنيين بـ “كورونا” (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت تقارير طبية: إن اليمنيين هم أكثر المواطنين مناعة ضد فيروس كورونا ، ولم تسجل إلى الآن أي إصابات في صفوفهم.

ووفقاً لتقرير اخباري نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية – أرجعت عدم إصابة اليهود اليمنيين بكورونا إلى كثرة تناول الحلبة كوجبة دائمة في سفرة الطعام لدى اليهود اليمنيين.

التقرير ذكر أن الحلبة عملت على تطوير المناعة لدى اليمنيين وراثياً في الجهاز التنفسي ومن خلال الجينات المتوارثة من الاباء فالأبناء، في الوقت الذي تشهد إسرائيل رعبا ليس له مثيل إزاء انتشار الفيروس رغم أن الإصابات قدرت حتى اليوم ب100 حالة دون وفيات وما تزال نسبتها قليلة مقارنة بالدول الأوروبية التي تعدت الألفين إصابة

يشار إلى أن هذا الخبر أثار ضجة في الإعلام الإسرائيلي وصفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخر لكن المؤكّـد وبحسب بيانات علمية حول الفوائد الصحية للحلبة خَاصَّة في مشاكل الأنفلونزا، فإنها تعمل على ترطيب الحلق وتسكين السعال وطرد البلغم من الرئتين وتجفيفه.